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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غلق «السناتر».. 6 تعليمات من «تعليم المنيا» قبل العام الجديد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:25 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
نورهان عبدالرحمن
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عمّمت محافظة المنيا منشورًا لمديري مديريات التربية والتعليم، الطرق والنقل، التموين، التجارة الداخلية، وهيئة الأبنية التعليمية"؛ استعدادًا للعام الدراسي وتوجيهات رئيس الوزراء للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومُديريات التعليم بالمحافظات؛ للتجهيز للعام الجديد 2020/2021.

وشددت المحافظة على اتخاذ اللازم من خلال:

١- إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) الموجودة بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

٢- التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي.

٣- سرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس التي ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الحالي، والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية.

٤- التأكيد على أعمال النظافة والتجميل حول المدارس، وإزالة الإشغالات خاصة الأكشاك والباعة الجائلين.

٥- التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وأقسام مراكز الشرطة لتأمين المدارس، والتأكيد على سلامة الطرق المؤدية إليها.

٦- إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة؛ لتوفير احتياجات الطلاب قبل العام الدراسي الجديد.

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