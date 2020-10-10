فريق بلاك تيما يغني مع ذوي القدرات الخاصة بافتتاح ملتقى أولادنا

يشارك فريق بلاك تيما في ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة والمقرر إقامته في الثامن عشر من أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرئاسة سهير عبدالقادر.ويشارك فريق بلاك تيما في حفل الافتتاح بأغنية "بحور ألوان" من كلمات ضياء الرحمن عطالله، وألحان أمير صلاح الدين، وتوزيع شريف الوسيمي، وتسجيل ومكساچ صوت بيشوي جدي وسيغني الغريق بمشاركة مجموعة من ذوي القدرات الخاصة.يذكر أن فريق بلاك تيما فريق غنائي مكون من 3 شباب من النوبة، تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، ومؤسسوه هم (أمير صلاح الدين) والذي كانت له تجربة سابقة مع فريق (كاريزما) الغنائي، و(أحمد بحر)، و(محمد عبده)، شاركوا بالغناء في فيلم (ألف مبروك) عام 2009، ثم طرحوا ألبوم (بحار) عام 2010 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، تم ترشيحهم لأربع جوائز وورلد ميوزيك اوورد.وأكدت سهير عبدالقادر أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة المشاركين.وأشارت عبدالقادر إلى أن الملتقى يساهم في نشر التفاؤل والطاقة الإيجابية في المجتمع، كما أنه يلعب دورا كبيرا في الترويج السياحي والثقافي لمصر.الجدير بالذكر أن ملتقى "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة، وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.