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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة سناء سيف بنشر أخبار كاذبة غدا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:54 م
سناء سيف
سناء سيف
عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب غدا، محاكمة سناء سيف في اتهامها بنشر أخبار كاذبة بالقضية رقم ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح التجمع الأول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

وتضمن أمر إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات أنها في غضون الفترة من ٢٢ إبريل حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ بدائرة قسم المعادي، أذاعت عمدًا أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

وأضاف أمر الإحالة أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

كما أضاف أمر الإحالة أنها استخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب (Sanaa seif) على موقع فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

وأشار إلى أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، وقامت بالتعدي عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

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