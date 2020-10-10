محافظ الغربية: من حق المواطن أن ينعم بطريق ممهد دون الانتظار لخطط طويلة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن من حق المواطن أن يحصل على شارع ممهد في أسرع وقت دون انتظار أي خطط طويلة الأمد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء والمدن بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمشروعات القومية والخدمية.بدأ الاجتماع بمناقشة تقدم العمل بمشروعات المحافظة والبالغ عددها 338 مشروعًا بإجمالي تكلفة 8 مليارات و874 مليون جنيه، حيث استعرض المحافظ نسب التنفيذ بكل مشروع وناقش مع كل جهة معوقات التنفيذ وآليات حلها من خلال تواجد ممثلي جميع الهيئات بالاجتماع.كما ناقش المحافظ مع رؤساء المدن والأحياء نسب تنفيذ مشروعات الرصف داخل المحافظة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من رصف الطرق المسندة إلى الشركات طبقا للجداول الزمنية.وفي سياق آخر وجه المحافظ رؤساء المدن بعدم التهاون في حرق مخلفات قش الأرز وحرق المخلفات، واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين.وشدد المحافظ على ضرورة إزالة أي مبان آيلة للسقوط والتي تمثل خطرًا داهمًا على السكان ووضع جدول زمني مع مديرية الأمن للانتهاء من ذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري، موجهًا بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي لتوفير أماكن بديلة لهؤلاء المواطنين.وفي إطار اهتمام المحافظة بالقضاء على العشوائية وتنظيم الإعلانات في الشوارع والميادين، تم تكليف السكرتير العام بوضع لائحة جديدة لتنظيم الإعلانات تعمم على جميع رؤساء المدن والأحياء.وفي نهاية الاجتماع عرضت إدارة الرصد فيديو لعدد من المشاكل الخاصة بالكهرباء والصرف الصحي ووجه المحافظ بسرعة حل تلك السلبيات وعرض تقريرا بها في الاجتماع الأسبوعي القادم، مع توقيع الجزاء على رؤساء الوحدات المحلية بقرى الروضة وشنراق.حضر الاجتماع متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وفريق متطوعي الغربية.