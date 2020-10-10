«جابر الخواطر».. السيسي يمنح فتاة كفيفة مشاركة بـ«تراثنا» منحة دراسية مجانية

صافحت فتاة مكفوفة من أحد المشاركين في معرض تراثنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده أجنحة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية بمركز مصر للمعارض الدولية الدولية بالتجمع الخامس، اليوم السبت.





وقالت الفتاة للرئيس السيسي، إنها قابلته من قبل وتتمنى مقابلته دائما ويراها وهي تنتج أكثر، كما أهدته قلادة من صنع يديها مكتوب عليه "ولسوف يعطيك ربك فترضى"، ليقبلها منها الرئيس السيس ي قائلًا: "لي الشرف طبعًا".