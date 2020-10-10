مصر تعزي في ضحايا انفجار الجزائر

أعرب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، عن خالص التعازي والمواساة للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الانفجار الناجم عن تسرب للغاز بأحد أحياء مدينة البيض، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وقوف مصر إلى جانب الجزائر في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.