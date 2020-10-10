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السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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بث مباشر.. حلقة جديدة من «آخر النهار» مع محمد الباز
السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:42 م
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ينقل موقع "ستديو"، بثًّا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية النهار.
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