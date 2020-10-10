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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية (صور)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:29 م
رئيس مدينة مرسى مطروح
رئيس مدينة مرسى مطروح
ياسمين شعيب
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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة المشروعات الخدمية الجارية بنطاق مدينة مرسى مطروح والرد على استفسارات المواطنين بشأن استكمال المشروعات وإنهاء معاناتهم خاصة بالمناطق الجارى بها أعمال.

وقام رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس أحمد نصر مدير الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى، بجولة تفقدية للطريق الدائري بالكيلو 4 مرورا بشارع 15 وحتى طريق الوادي لمتابعة الحالة العامة للطريق ومدى نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالشارع تمهيدا لأعمال الرصف ردا على مطالب الأهالي بسرعة الانتهاء لتيسير حركة الشارع.

كما تفقدا الشوارع التي انتهى منها مشروعات الصرف الصحي بحي الشروق بالكيلو 7 للتنسيق مع جهاز مشروعات الصرف الصحي لانتهاء وتسوية الشارع من الحفر وصب الطبقة الخرسانية لمطابق البلاعات.

وتابع ميدانيا الانتهاء من وضع المطابق بعد وضع الطبقة الخرسانية ومراجعة وصيانة كشافات الإنارة بالشارع ردا على شكوى أحد المواطنين بالكيلو 7 خلف المدرسية الفندقية.

كما تفقدا أعمال محطات رفع الصرف الصحي الجارى إقامتها الأولى بطريق الوادي والثانية بمنطقة الكيلو 7 والتي جارى الانتهاء منها لدخولها الخدمة قريبا وبدء تخريب الضخ وتشغيل شبكة الصرف بمناطق الكيلو ٧ و٤ والاطمئنان تمهيدا لإعادة رصف الطرق والشوارع المنتهية مد الشبكة بها.

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