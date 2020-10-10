السيسي ورئيس بوركينا فاسو يبحثان مكافحة الإرهاب ومواجهة كورونا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من روك مارك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس بوركينا فاسو أعرب خلال الاتصال عن خالص التقدير والامتنان للمساعدات الطبية التي أرسلتها مصر إلى بوركينا فاسو لدعم جهودها الوطنية في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، متطلعًا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد من جانبه على الترحيب بتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب البوركيني على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، إضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر البوركينية للمشاركة في برامج بناء القدرات في المجالات المختلفة.وتطرق الاتصال أيضًا إلى مناقشة التطورات الخاصة بعدد من القضايا الإفريقية خاصة الأمنية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد.