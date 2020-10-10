حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، وجه قسم حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية، بمتابعة الإزالة الفورية وجميع أشكال التعديات طبقا للقرارات المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم تحري الدقة في تحرير محاضر المخالفة على النماذج الواردة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي والمرسلة للإدارات الزراعية، على أن يتم إثبات الوصف الدقيق للمخالفة، وحدودها طبقًا لما هو واقع على الطبيعة وإثبات المساحة الفعلية، والبيانات الصحيحة للمخالف الفعلي والمالك الرسمي، حتى لا تتعرض المحاضر للإفساد، وبالتالي إفلات المخالف للعقوبة المقررة في القانون مع عدم التأخير اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية منذ الشروع في ارتكاب المخالفة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطة، بقيادة العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بتنفيذ إزالة تعد على الأراضي الزراعية عدد 4 حالات على مساحه 3 قراريط بناحية قصر رشوان، بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الأراضي ومدير الجمعية، ومحمد فتحى نائب رئيس مجلس المدينة ورئيس الوحدة المحلية بقصر رشوان، وجهاز الشرطة النقيب خالد، والأجهزة المعاونة.كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إبشواي، بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، بتنفيذ إزالة بجمعية أبوجنشو حوض نجم الدين مساحة ١٨سهما في وجود مدير الجمعية وفني الوحدة المحلية.كذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بتنفيذ حالة إزالة على مساحة 14 سهما بحوض المساطب جمعية ابهيت الزراعية تابع إدارة سنورس الزراعية بحضور المهندس فتحي مدير جمعية ابهيت الحجر الزراعية، ورئيس الوحدة المحلية المهندس أبوزيد محمد عبدالعليم، والمهندس محمود عبدالله مسئول حماية الأراضي بالوحدة المحلية بترسا.