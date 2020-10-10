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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد 30 ساعة من اشتعالها .. هل حرائق إسرائيل بفعل فاعل؟

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:35 م
حرائق إسرائيل
حرائق إسرائيل
سارة شريف
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لاتزال الحرائق تشتعل في إسرائيل منذ أكثر من حوالي 30 ساعة، وخلال الساعات الأخيرة، قامت ثمانية فرق من المطافئ مستعينة بأربع طائرات خاصة على السيطرة على حريق شب في حرش طبيعي بمنطقة هار دوف جبل الروس على الحدود مع لبنان.

فيما استمرت المساعى لإخماد الحرائق طوال الثلاثين ساعة الأخيرة لإخماد الحريق الذي شب في جبل دفورا أمس الذي وصل إلى قرية دبورية المجاورة.

وتشارك في عملية الأخماد ثلاثة عشر فريقا للمطافئ وطائرتان خاصتان، فيما دمر الحريق أربعة الاف دونام من الحرش الطبيعي.

تستمر موجة الحرائق التي ضربت إسرائيل في الاتساع حيث تظهر شبهات أن جزءا منها، والتي أدت إلى إخلاء البيوت،كان مقصودا وبفعل فاعل، فيما تعمل قوات الأمن الإسرائيلية حاليا للتوصل إلى مشتبهين وجمع أدلة من أماكن مختلفة.

وقال مفوض سلطة الانقاذ والاطفاء في حديث اعلامي " لقد تعاملنا مع نحو 250 حريق، جزء منها بالتأكيد بسبب عامل بشري، ويشار إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشتبه أن عدداً من الحرائق في الضفة الغربية قام بإشعالها فلسطينيون.

وقام رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق بإجراء مشاورات حول الحرائق المنتشرة مع جميع المسؤولين ذوي الصلة بالقضية لتقييم الوضع واتخاذ الخطوات المطلوبة.

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