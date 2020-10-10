استدعاء الضابط مُجري التحريات في واقعة ضبط صاحب مكتبة يزور مستندات

استدعت نيابة المطرية الضابط مُجري التحريات في واقعة ضبط صاحب مكتبة بتهمة تزوير مستندات رسمية وشهادات جامعية، لسماع أقواله حول الواقعة.وكانت النيابة العامة أمرت بحس صاحب مكتبة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، كما أمرت النيابة بإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذًا من المكتبة عمله مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمكتبة المشار إليها، وعثر بداخلها على (العديد من الاستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، جميعهم مزورين)، كما تم ضبط (هاتف محمول - مبلغ مالى - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم فى عمليات التزوير).بمواجهة المتهم، اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.