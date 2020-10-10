ترامب: سنبدأ بأسرع تعافي اقتصادي في التاريخ بعد أزمة جائحة كورونا

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت 10 أكتوبر 2020 في أول مناسبة عامة له منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع إذ يهدف لإظهار تغلبه على الفيروس، واستعداده لاستئناف دعايته الانتخابية، وذلك رغم التساؤلات المثارة حول وضعه الصحي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أشعر أنى بخير.. كيف حالكم؟"، وشكر ترامب أنصاره على دعمهم له وللسيدة الأولى، وأضاف ترامب أن الأمريكيين سيهزمون الفيروس الصيني وأن اللقاح أصبح قريبا للغاية، وقال "سنبدأ بأسرع تعافي اقتصادي في التاريخ بعد أزمة جائحة كورونا".