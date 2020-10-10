إحالة عاطل متهم بالاتجار في الأسلحة النارية والبيضاء للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم، بإحالة عاطل متهم بحيازة سلاح ناري وأبيض وكمية من الحشيش، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول قيام عاطل، مقيم بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم بالإتجار في الأسلحة النارية والبيضاء، متخذًا من المنطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة وعُثر بداخل السيارة على 4 فرد خرطوش عيار 12 مم و8 طلقات لذات العيار و9 أسلحة بيضاء وكمية من الحشيش المخدر وزنت 40 جراما- مبلغ مالي.وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.