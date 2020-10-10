ترامب: لدينا عقار لكورونا وسنطرحه قريبًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، أن لديهم عقار لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" وسيتم طرحه قريبا، متعهدا بالقضاء على ما أسماه الفيروس الصيني مرة واحدة وللأبد.جاء ذلك في خطاب لترامب من البيت الأبيض في أول لقاء جماهيري، عقب خروجه من المستشفى إثر تعافيه من فيروس كورونا، وذلك وفق قناة "CNBC" الأمريكية.وواصل ترامب هجومها على منافسه الديمقراطي جو بايدن قائلا: إنه شخص فاتر الهمة وقد خذل ذوي البشرة السوداء على مدى سنوات.وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لوكالات القانون متعهدا لإصلاح ما خربه اليساريون "الأشرار" الذين يسميهم بايدن "المحتجين السلميين".ودعا ترامب أنصاره إلى الحفاظ على حماسهم للتصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن الأمريكيين السود يبغضون الديمقراطية الاشتراكية.