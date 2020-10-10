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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 66 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بالوادي الجديد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:40 م
الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس
محمد مهدي
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أعلن وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، اليوم السبت، الكشف على 66901 مواطن من المصابين بالأمراض المزمنة وغير السارية منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحتى الآن بنسبة 93.7% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطن.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان له اليوم، أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي لثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة، وذلك من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، كما أن المستهدف هو فحص عدد 71300 مواطن فوق سن الأربعين بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان.

وتابع محروس، أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض، وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا؛ وللحد من انتشار الفيروس.

وبدأت محافظة الوادي الجديد، يوم الجمعة الماضي، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.

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