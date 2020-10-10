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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها بين مطاري دبي وبرج العرب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:20 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدي
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استأنفت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلاتها الجوية بين مطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار دبي الدولي بمعدل رحلتين أسبوعيًا في الوقت الحالي قابلة للزيادة حال ارتفاع الطلب على الرحلات.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: "احتفالًا بهذه المناسبة تم تقديم تذاكر مجانية لركاب أول رحلة في الاتجاهين فاز بهما 4 ركاب من خلال سحب علني على بطاقات صعود الطائرة بمشاركة عدد من مسئولي مطار برج العرب في مصر ومطار دبي وسلطة الطيران المدني بالإمارات".

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول والوجهات حول العالم.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com أو عن طريق مركز الاتصالات 1717 داخل مصر أو 044358444 داخل الإمارات العربية المتحدة.

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