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السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم غموض حالته الصحية.. ترامب يحضر أول مناسبة عامة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:34 م
ترامب
ترامب
وكالات
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يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، في أول مناسبة عامة له منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع.

ويهدف الرئيس لإظهار تغلبه على الفيروس واستعداده لاستئناف دعايته الانتخابية وذلك رغم التساؤلات المثارة حول وضعه الصحي.

ومن المتوقع أن يلقي ترامب كلمة من شرفة البيت الأبيض على مئات من الحضور يتجمعون في حديقة أسفلها، حيث أطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام".

وكان ترامب كشف عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر وقضى ثلاث ليال بالمستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين.

ولم يوضح الرئيس إن كان لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أمريكي.

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