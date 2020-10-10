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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الطاقة السوداني: وجود ترتيبات لتحرير سعر الوقود

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:26 م
المهندس خيري عبد
المهندس خيري عبد الرحمن
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أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف المهندس خيري عبدالرحمن وجود ترتيبات جارية لتنفيذ سياسة تحرير سعر (الجازولين) والبنزين.. لافتًا إلى أنه كان صدر قرار تحرير سَعرهما منذ فترة طويلة، وأعلنه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك رسميًا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وزير الطاقة قوله، إن الأمر لم يعد موضع تسريبات، وإنما كان بانتظار الترتيبات التي قامت بها وزارة الطاقة والتعدين، ابتداءً من حصر وتأهيل الشركات التي ستدخل في عملية استيراد وبيع الوقود، وكذلك إعداد وفتح العطاءات العالمية للمنافسة الحرة والشفافة، في هذا الصدد.

وأعلن اكتمال عملية التقديم والفرز في تلك العطاءات بكل شفافية، لافتا إلى وصول عدد كبير من البواخر عبر العطاء العالمي، والتي تنتظر استكمال خطوات شراؤها بناء على خطة محفظة السلع الإستراتيجية التي كونتها اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية، والتي تقوم حاليا بفرز الشركات المحلية التي ستقوم بتوزيع هذه المشتقات المستوردة عبر محطاتها مع تحديد السعر الحر للبيع.

وأكد استعداد وزارة الطاقة والتعدين للقيام بالجوانب الفنية لهذه العملية، وكذلك ما يتعلق بالجانب اللوجستي لمعرفتها التامة بحجم استهلاك القطاعات المختلفة، نافيًا تحديد أسعار حتى الآن.

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