مقتل 5 في تصادم طائرتين بفرنسا

قتل 5 أشخاص في حادث تصادم وقع اليوم بين طائرة خفيفة وأخرى سياحية في إقليم إندر إيه لوار شمالي غربي فرنسا.وقالت الشرطة الفرنسية في بيان مساء اليوم السبت، إن شخصين كانا على متن طائرة خفيفة وثلاثة آخرين كانوا على متن طائرة سياحية قتلوا خلال حادث بين الطائرتين، وفق وكالة "يورو نيوز".وكشفت الشرطة عن تحطم إحدى الطائرتين على سطح منزل في بلدة لوش في إقليم إندر إيه لوار دون أن تلحق ضررًا بسكان البيت، بينما تحطمت الأخرى على بعد مئات الأمتار في الخلاء.