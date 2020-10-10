«التعليم» تحسم الجدل حول النقل بين مدارس المتفوقين

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رئيس قطاع التعليم العام أنه لا يوجد نقل بين مدارس المتفوقين، مؤكدًا إلغاء تقليل الاغتراب.أضاف حجازي، لـ«الدستور»: أنه لا يوجد نقل وهذا موجود في الإعلان الخاص بمدارس المتفوقين وهذا كان شرط القبول منذ البداية.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بواقع (1097) طالبًا و(1070) طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس.ويستطيع الطالب الاطلاع على نتيجة القبول بمدارس «ستيم» من خلال الرابط emis.gov.eg، وذلك خلال الساعات القادمة، وعلى الطلاب المقبولين مراعاة الآتي:– تسليم أوراق التحاق الطالب إلى المدرسة المُنسق والمُسّكن عليها في خلال أسبوع من إعلان النتيجة.– على الطالب المسكن بإحدى مدارس stem سداد المصروفات المقررة في الفترة من 11 أكتوبر 2020 إلي 18 أكتوبر 2020.– لا يجوز للطالب التحويل من المدرسة التي أعلن تسكينه عليها إلى أي مدرسة أخري من مدارس stem.– مَن يتخلف عن التقديم وتسليم المستندات المطلوبة في الفترة المحددة يعتبر معتذرًا.