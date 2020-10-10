رئيس الشركة العربية للأدوية: أرباحنا زادت بنسبة 115% (حوار)

■ بداية.. كم بلغت أرباح الشركة فى العام المالى الماضى؟

■ ما أبرز التحديات التى واجهت الإدارة؟

■ كيف تغلبت الشركة على تلك التحديات؟

■ ما تكلفة تنفيذ تلك الخطة؟

■ ما مستجدات تطوير خط إنتاج الريفو؟

■ هل تنتج الشركة مستحضرات تخص مواجهة فيروس كورونا؟

■ هل تسعى الشركة للتعاون مع القطاع الخاص؟

■ ما الأدوية التى تنتجها الشركة لمواجهة كورونا؟

■ متى تلجأ الشركة للاستعانة بالعمالة الموسمية؟

■ كيف ترى رغبة وزير قطاع الأعمال فى تطوير صناعة الخامات؟

■ هل تسوق الشركة منتجاتها على السوشيال ميديا؟

■ ما رأيك فى تعديلات قانون ٢٠٣؟

■ ما سبب ارتفاع تكلفة الإنتاج؟

■ ماذا عن المنتجات الأخرى التى تطرحها الشركة؟

كشف الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس الشركة العربية للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن أرباح الشركة زادت بنسبة ١١٥٪، وعن أن تكلفة خطة تطوير الشركة تصل لـ٣٥٠ مليون جنيه، خلال ٤ سنوات، بالتعاون مع البنك المركزى.وأضاف «عبدالباسط»، فى حواره مع «الدستور»، أن «العربية للأدوية» تنتج الكثير من الأدوية والمستحضرات التى تدخل فى علاج أعراض فيروس كورونا، مؤكدًا أن مجلس الإدارة اعتمد خطة تركز على تسويق المنتجات على السوشيال ميديا، يبدأ تنفيذها الشهر الجارى.- بحسب مؤشرات العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، نجحت الشركة فى مضاعفة مجمل الربح، بزيادة نسبتها ١١٥٪، إذ حققت صافى ربح- بعد الضريبة- بلغ ٩٣.٦ مليون جنيه، منذ بداية يوليو ٢٠١٩ حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠، مقابل ٤٣.١ مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه، إضافة إلى زيادة الإيرادات بنسبة ٢٤٪ وزيادة البيع بنسبة ١٩٪.- تضمنت التحديات تقادم خطوط الإنتاج والعمالة، إذ إن ٧٠٪ من العاملين بالشركة إناث، ما يقلل من فرص زيادة الورديات، إضافة إلى تحقيق خسائر فى بعض المستحضرات، وحتى بعد تحرك الوزارة والشركة القابضة ما زال هناك ٣٦ مستحضرًا تحقق خسائر، كل هذا كان تحديًا كبيرًا ولا يزال.كما يوجد تحدٍ آخر فى المكتب العلمى، لأن العدد الفعلى للعاملين به يستطيع إنتاج عدد أكبر من المستحضرات، فضلًا عن أن معظم قيادات الصف الثانى الموجودة إما غير معدة بدرجة كافية أو غير صالحة، وحل هذه المشكلة هو الميكنة والتحول الرقمى، لأنها فرصة لإعداد كوادر تتناسب مع الأعمال.وكانت هناك تحديات فيروس كورونا بالطبع، وتغلبنا عليها وحققنا نتائج مبهرة، فضلًا عن تحدى انهيار التصدير من فبراير إلى يونيو الماضيين.- أعدنا هيكلة المكتب العلمى وضغطنا مصروفات التسويق ونطور خطوط الإنتاج، ونعمل باجتهاد رغم أننا ندرك أن التغلب على كل هذه التحديات يستغرق وقتًا كبيرًا.خطة التطوير مدتها ٤ سنوات، وتتضمن الارتقاء بالبنية التحتية ومحطة المياه والصرف وتطوير مخازن الخامات ومعمل الميكروبيولوجى وخطوط إنتاج الأشربة واللبوس والأقراص.- ٣٥٠ مليون جنيه كحد أدنى طوال الـ٤ سنوات، والتمويل سيكون إما من خلال البنك المركزى، إذ نتفاوض معه للحصول على قروض ميسرة بفائدة ٧٪، وإما بالتمويل الذاتى، وهذا ما سيحدث مع خطوط الإنتاج.- لا يزال ضخ الريفو مستمرًا بالتزامن مع بدء تطوير خط الإنتاج، ولم نتلق أى شكاوى فى هذا الشأن، وفى الوقت نفسه حدثت طفرة فى مبيعات الباراسيتامول بسبب أزمة كورونا، والآن ننافس الشركات العالمية فى إنتاج الباراسيتامول.- نعم، ننتج الباراسيتامول والكحول ومطهرًا قويًا «مضمضة» ونتعاون مع جهات سيادية، ونحظى بسمعة طيبة.- الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروع لتطوير مَصْل ما أمر يستلزم إجراء دراسة جيدة وتوفير إمكانيات إنتاجية كبيرة، ومن المؤكد أننا نتمنى التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج أدوية تنافس الأدوية العالمية الشهيرة، وأحب أن أشير إلى أن الشركة متميزة جدًا فى إنتاج الأيروسول، وترحب بأى تعاون فى المجالات البحثية.- الريفو والباراسيتامول والأرزون لعلاج التهابات التنفس والفنتال والكحول، وننافس بقوة بالنسبة للأدوية التى تدخل فى علاج أعراض كورونا.- نلجأ للعمالة الموسمية، لكنها لا تملك الخبرة الكافية لسد عجز الفنيين المتخصصين فى الصيانة أو الصيدلة.- الاستثمار فى خامات الدواء واجب وطنى، واختيار وزير قطاع الأعمال العام لـ٥ أصناف، موفق من أجل أن تكون المنافسة قوية.- اعتمد مجلس الإدارة خطة تسويقية لأصناف جديدة، سيبدأ تنفيذها الشهر الجارى، تتضمن تغييرًا كاملًا فى الفكر التسويقى ليجرى التركيز على التسويق الإلكترونى.- أرى أنها خطوة جيدة نحو التطوير فى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، لأن التشريعات بشكلها الحالى توفر المرونة اللازمة لمواجهة التحديات وتوفر التمويل، ولا بد من أن تتعاون الجهات المعنية فى الدولة مع شركات قطاع الأعمال العام، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للتطوير، لأن هذه الشركات مملوكة للدولة ولا بد من دعمها من أجل أن تستطيع المنافسة الحقيقية فى السوق المحلية والعالمية.- لأن الشركة تتحمل تكاليف الغاز والكهرباء والأجور وزيادة الضرائب والجمارك، وهو ما يؤثر بشكل كبير على خدماتها، رغم أنها حكومية وتنتج أدوية مدعمة للجمهور.- «العربية للأدوية» تنتج مجموعة من «الأيروسولات» المدعمة، وهى تلك المركبات الكيميائية المعروفة باسم البخاخات، ونستهدف زيادة تصديرها للخارج، والتوسع فى الأسواق التى تصل حاليًا إلى ١٨ دولة إفريقية وعربية.