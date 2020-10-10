في عيد ميلاده.. محطات من حياة الكينج محمد منير

في عيد ميلاد الكينج محمد منير الـ66 ترصد "الدستور" ابرز المحطات في حياته.

-نشأته

- بداية احتراف محمد منير

36 عامًا من النجاح

يحتفل الكينج محمد منير، اليوم، بعيد ميلاده الـ66، مححقًا نجاحا كبيرا خلال مشواره الفني، حيث لقبه جمهوره بالـ"كينج" تكليلًا لمشواره الحافل بالنجاحات.ولد محمد منير في الـ ١٠ من أكتوبر عام ١٩٥٤، حيث نشأ في قرية منشية النوبة بمحافظة أسوان كما ترعرع في أسرة ميسورة الحال والتحق بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وذلك بعد انتقال أسرته للقاهرة وكان شغف منير بالغناء والموسيقى أكبر من ميوله الدراسية وكانت بداية منير هي السعي للغناء أمام كبار المطربين النوبين حتى َوصل للشعار عبدالرحمن منصور والذي أعجب بصوته وطبقاته الفريدة.في بداية الاحتراف قام "منير" بتكوين فرقة موسيقية تضم كلًا من أحمد منيب والشاعر عبدالرحمن منصور والموسيقار هاني شنودة، وكان أول ألبوم لهم "بنتولد"، ولكن الألبوم لم يلقى استحسان الجمهور، وسرعان ما قاموا بالتجهيز للألبوم الثاني عام ١٩٨١ بعنوان "شبابيك"، ليكون في أول الألبومات مبيعا هذا العام، حيث لاقى إعجاب الجمهور.ليصبح منير من أشهر المغنين ليتجه بعدها لمجال التمثيل حيث قدم فيلم "حدوتة مصرية" عام 1982 مع المخرج العالمى يوسف شاهين وقدم من خلالها أشهر أغنية له في تاريخه على اسم الفيلم نفسه "حدوتة مصرية".أصبح منير هو الصوت المختلف في كورال المطربين المصريين حيث يكون عمر مشواره الفني 36 عامًا من النجاحات الذي قدم خلالها أشهر أغانيه وهي "تحت الياسمينة" التي حققت مبيعات وصلت لـ750 ألف نسخة في دول الأوروبية.