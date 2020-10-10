خالد الطوخى يكتب: «كورونا» وإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية

حينما تتفاقم المشكلات وتتزايد الأزمات، فإن ذلك ينعكس وبشكل مباشر على مفاهيمنا أيضًا، فتتغير سلوكياتنا وتتحول من النقيض للنقيض، وخير مثال على ذلك أن أزمة كورونا قد تسببت فى تغيير الكثير والكثير من المشاعر التى كانت تحركنا، فأصبحنا بالفعل نشعر بالأشياء الجميلة بداخلنا، وهى للأسف الشديد لم نكن نشعر بها من قبل.وكأن الأزمة قد جاءت لتعيد صياغة ملامح أمزجتنا، وتشكيل ملامح علاقاتنا بالكامل، فأصبحت تمنحنا القدرة على اكتشاف الجوانب المضيئة بداخلنا، وهى الجوانب التى لم نكن نشعر بها من قبل وسط زحمة الحياة.هذا ما نلمسه بوضوح فى ظل تلك الأزمة التى نعيشها عقب انتشار فيروس كورونا، فقد تغيرت سلوكيات الناس، واستجد على المجتمعات الكثير والكثير من مفردات الحياة التى لم تكن معتادة من قبل، وهو ما فسره البعض بأن فيروس كورونا يعد رسالة كبيرة لدول العالم من أجل تغيير سلوكياتها جميعًا، ومن أجل أن تفتش الشعوب عن الأشياء الجميلة التى يمكن أن تحقق لها نوعًا من السعادة بعد أن توحشت الحضارة، وأصبحت تمثل خطرًا مباشرًا على العادات والتقاليد التى كانت إلى وقت قريب تميز هذه الشعوب فيما بين بعضها البعض، فضلًا عن ذلك فإنه لا يمكن بأى حال من الأحوال إنكار الدور الذى قام به هذا الفيروس فى إنشاء جسور من الثقة والتعاون بين الشعب وحكومته، خاصة تلك التى تتعلق بالتوقف عن كل العادات والسلوكيات الخاطئة التى من الممكن أن تساعد بشكل كبير فى نقل العدوى بالفيروسات والأوبئة التى أصبحت خطرًا يهدد حياة الناس فى كل مكان.وبعيدًا عما حدث من تغيير فى نمط سلوكيات الناس فى مختلف أنحاء العالم، نتوقف أمام الكثير من مظاهر الحياة ونمط سلوكيات المواطنين فى المجتمع المصرى الذى لم يعد خافيًا على أحد. فظهور فيروس كورونا الذى انتشر فى مصر مثل بقية دول العالم، وعلى الرغم من أن نسب الإصابة فيها قليلة جدًا قياسًا على تلك النسب المرتفعة فى كل أنحاء العالم، إلا أنه لم يقتصر على كونه وباء فقط ولكنه جاء بمثابة درس وعظة للعالم كله وفى مصر على وجه الخصوص، حيث كشف هذا الوباء عن دور القيادة السياسية المهم فى إدارة الأزمة، كما وجه رسالة ظهرت فيها قدرة ووعى الشعب المصرى ومدى تكاتفه مع الحكومة، من خلال التعاون المشترك والشعور بالمسئولية والالتزام بتنفيذ ما اتخذته الدولة من قرارات مهمة وإجراءات احترازية، تمت على مراحل، وحسبما اقتضته الظروف على أرض الواقع.وقد تجلت روعة العلاقة بين الشعب والحكومة فى تلك القرارات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على سلامة مواطنيها فى الوقت الذى رأينا فيه تخلى بعض الدول عن سلامة أبنائها، وهذا فى تقديرى يعد جانبًا فى غاية الأهمية أيضًا فى حياتنا جاء فى أعقاب أزمة فيروس كورونا، حيث لم نكن نشعر من قبل بالعديد من الحكومات المتعاقبة التى كانت فى كثير من الأوقات تعمل فى وادٍ بينما الشعب فى وادٍ آخر، ولكن جاءت أزمة كورونا فغيرت كثيرًا فى تعامل الحكومة مع الأزمة بالانحياز للمواطن أولًا وأخيرًا مع الالتزام بالشفافية وإعلان الحقائق لقطع الطريق أمام مروجى الشائعات والأكاذيب، وحتى يصبح المواطن على دراية تامة بكل خطوة تتم من جانب الحكومات.كما كشفت أزمة فيروس كورونا أيضًا عن الجانب المضىء فى حياة الجيش الأبيض، أطباء مصر العظماء الذين عزفوا ملحمة وطنية بدعم من المجتمع المدنى، حيث أصبح الكل واحدًا من أجل مصلحة الوطن الكبرى والخروج من هذه الأزمة بسلام وبأقل الخسائر، وتفجر بداخل كل مصرى شعور بالعرفان بالجميل تجاه هؤلاء الجنود الذين يحاربون فى الصفوف الأولى، معرضين حياتهم للخطر من أجل إنقاذ أرواح المواطنين، فأصبحنا نمثل قدوة ومحاكاة لدول العالم الكُبرى، بل تحول الجيش الأبيض إلى مثال يُحتذى به فى الخروج من الأزمات.وحتى نضع أيدينا على تلك السلوكيات الإيجابية التى تسبب فيها فيروس كورونا، علينا أن نعترف ونضع فى الاعتبار أن المجتمع المصرى ظل يعانى من العديد من السلوكيات والعادات الاجتماعية الخاطئة التى مع مرور الوقت أصبحت تمثل ثقافة مجتمعية يستلزم تغييرها والتخلص من بعضها نهائيًا، لأنها بالفعل أصبحت تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، ومن بينها تلك السلوكيات المرتبطة بالوقاية من التعرض للأمراض والأوبئة الخطيرة. فقد كان يتم التعامل مع تلك المسألة باستهتار شديد.لذا فإن ظهور أزمة فيروس كورونا الذى أصبح خطرًا داهمًا يُهدد حياة الكثيرين، كان له أثر كبير فى تغيير هذه السلوكيات السيئة إلى الأفضل، كما غيّر كثيرًا من السلوكيات الشائعة بين المصريين الذين اعتادوا عليها، وأصبحت جزءًا من الثقافة المجتمعية والموروث الشعبى لهم، حيث بدأ عدد كبير من فئات المجتمع المصرى فى تغيير سلوكياتهم وعاداتهم اليومية، وأدركت الأغلبية أهمية النظافة العامة والحفاظ على النظافة الشخصية لتجنب الميكروبات والفيروسات والأوبئة، وهو ما يظهر بوضوح فى حرص الناس على ارتداء الكمامة من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، كما أصبح من المعتاد رؤية أى شخص يحمل معه فى جيبه نوعًا من المطهرات ومناديل «الوايبس»، لأن الموضوع لا يحتمل الاستهتار.لذا فقد أصبح ضروريًا اغتنام هذه الفرصة لتغيير السلوكيات والثقافة المجتمعية التى كانت تعبر عن عادات وتقاليد المجتمع السيئة، مع الحرص أيضًا على ضرورة التوقف عن كل العادات والموروثات الخاطئة التى من الممكن أن تساعد بشكل كبير على نقل العدوى بالفيروسات والأوبئة التى تهدد حياة الفرد فى كل مكان، مثل التجمعات الكثيرة والإهمال بالنظافة الشخصية والسلوك الإنسانى القويم المتمثل فى مساعدة الآخرين.والحق يقال إن أزمة فيروس كورونا ليست المرة الأولى التى يمر بها الشعب المصرى بأزمات ويخضع فيها سلوكه العام للتغيير وفقًا لمصلحة الوطن، فما يحدث الآن من ظروف طارئة، فضلًا عن تفشى فيروس كورونا، جعل الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية التى استقبلها المواطن المصرى بالالتزام الذى جاء فى سبيل تحقيق الوقاية الذاتية للحماية من انتشار هذا الفيروس، وهنا نجد استجابة المواطنين على هذا النحو غير مسبوقة، بل جاءت نتيجة وعى تام وإدراك بخطورة عدم الالتزام بتنفيذ تلك الإجراءات، وعلى الرغم من ذلك فمن الممكن أن يعود الناس كما كانوا من قبل فى ممارسة حياتهم وتصرفاتهم السابقة، إلا إذا كانت هناك مستجدات فى الأمور، وهى الشعور بأهمية تغيير هذه السلوكيات إلى الأفضل لإعلاء المصلحة الذاتية والابتعاد عن أى خطر يهدد الحياة فى أى وقت مما يتطلب ضرورة تنظيم الحياة بعد العبور من هذه الأزمة الكبيرة.ومن السلوكيات الإيجابية التى طرأت على المجتمع المصرى، هذا التغيير الكبير فى التعاملات الاجتماعية. فعلى الرغم من تأثير تنفيذ التعليمات والقرارات الاحترازية على الحياة المعيشية والأسرية للمواطنين، فإن ذلك قد أفرز أنماطًا جديدة فى العلاقات الاجتماعية ظهرت بوضوح فى طريقة التواصل بين الناس، والحرص على التواصل من خلال مفردات التكنولوجيا الحديثة، ومنها التواصل بالفيديو عبر الهواتف المحمولة إلى جانب تقليل التواجد فى التجمعات قدر الإمكان.وبالطبع فقد تسببت القرارات الاحترازية، حتى وإن كانت غير موجودة الآن، فى تغيير سلوكيات الناس، خاصة تلك التى كانت تتسبب فى إهدار الكثير من الوقت فى أشياء ليس لها أى جدوى، فضلًا عن ذلك فقد تسببت دعوة المواطنين بالبقاء داخل البيوت فى عودة الدفء العائلى والروح الأسرية، والتفاف الأسرة حول مائدة الطعام، والتواصل بين الأب والأم والأبناء، وزيادة التماسك والترابط الأسرى، وكلها أمور إيجابية من شأنها الإسهام وبشكل كبير فى خلق مناخ صحى تفاعلى داخل الأسرة الواحدة، فضلًا عن ذلك فالجميع قد امتنع عن السلام بالأيدى، وثار على عادة التقبيل التى كانت تتم بداعٍ أو بدون داعٍ.هذه كانت بعض الإيجابيات التى ترتبت على أزمة فيروس كورونا، ولكن بكل تأكيد فإننا بعد انتهاء الأزمة سيتغير وجه الحياة الاجتماعية بالكامل ليس فى مصر فحسب بل فى جميع أنحاء العالم. فالعلاقات الاجتماعية وسلوكيات الناس بعد كورونا سوف تختلف تمامًا عما كانت عليه من قبل.وبالطبع فإننا فى هذه الحالة يمكننا أن نقول «رُب ضارة نافعة»، لأن فيروس كورونا- وهو فيروس لعين لا يمكن تجاهل تبعاته السيئة- قد جعلنا نعيد اكتشاف أنفسنا من جديد، ونفتش بداخلنا عن الأشياء الجميلة ونضعها موضع التقدير.