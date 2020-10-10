مصر ترحب باتفاق مقاطعة سنجار العراقية

رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه حول إدارة مُقاطعة سنجار في العراق الشقيق.

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وأعربت مصر عن دعمها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق وصون سيادته، وبما يُلبي تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار، والتنمية، والازدهار.