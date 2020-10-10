«تعليم القاهرة» تتسلم أجهزة تابلت العام الدراسي الجديد

تسلّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة السبت، أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 20202021، المقرر أن ينطلق 17 أكتوبر الجاري.وتقدم محمد عطية، مدير تعليم القاهرة، بالشكر للعاملين بالمديرية تحت إشراف محمد الحسيني مدير عام الشؤون المالية والإدارية لجهودهم المبذولة لاستلام وتسليم أجهزة التابلت، الذي يستمرون بالعمل حتي الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.ولاحظ مدير عام الشؤون المالية بعض المخالفات والتعديات، وتم الاتصال بغرفة العمليات بالمديرية، وبرئيس الحي ومأمور قسم الوائلي ونائبه الذين توجهوا على الفور إلى ديوان عام المديرية مع رجال هيئة النظافة وأزالوا المخالفات والتعديات.كما تقدم الحسيني بخالص الشكر للجميع على حُسن التعاون ويقظة رجال الأمن والحي، خاصًا بالشكر عمال النظافة المحترمين الذين يعملون بجد وإخلاص ورجال المديرية من العمال والمخازن وشؤون الديوان ودعم فني ومكتب فني مدير المديرية وجميع من شاركوا العمل في غير أوقاته إنما ابتغاء مرضاة الله.وحث مدير المديرية الجمهور وأولياء الأمور على التعاون والمشاركة وعدم تصديق الشائعات والتصدي لها، قائلًا: "فنحن كيان واحد".