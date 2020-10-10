«كارنيجي»: أردوغان فشل في الترويج لصناعته العسكرية

قال مركز «كارنيجي» للأبحاث إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعول على الصناعات العسكرية كحجر أساسي في سياسته الخارجية لأنها تعمل على صرف الانتباه بعيدًا عن أزمة العملة التركية وكذلك السياسة الخارجية المضطربة التي يتبعها.وقال المركز في دراسة له إن الأمر قد يبدو كما لو أن صناعة الدفاع في تركيا تتقدم إلى الأمام، إلا أنها تواجه مجموعة من القضايا التي يمكن أن تبطئ من تطورها على المدى الطويل.وقالت الدراسة إن أردوغان يعتبر أن صناعة الدفاع تمنح تركيا قدرة أكبر على المناورة في سياستها الخارجية من خلال ضمان اعتماد أقل على واردات الأسلحة ومزيد من الاستقلالية.وأوضح كارنيجي أن التغطية الإعلامية الموالية للحكومة التركية تشير إلى رغبة أردوغان في توسيع وتطوير صناعة الأسلحة المحلية كمشروع شخصي له، فسبق أن أصدر أردوغان مرسومًا رئاسيًا في 10 يوليو 2018، بوضع وكيل الوزارة للصناعات الدفاعية (SSB) تحت السيطرة المباشرة للرئاسة لذا يمكن القول أن طموح أردوغان السياسي هو المحرك الأكبر وراء صناعة الدفاع المتنامية في تركيا.وأشارت الدراسة إلى أن الصناعة التركية تواجه عقبات عدة بسبب أنشطة أردوغان، فعلى سبيل المثال منعت الولايات المتحدة ترخيص تصدير محرك CTS-800A الذي إلى تركيا وسط توترات دبلوماسية متزايدة، وفي الوقت نفسه، تفتقر تركيا إلى القدرة التقنية الفعالة من حيث التكلفة لتطوير محركات لتشغيل تصاميمها العسكرية.ومع موقف واشنطن من اردوغان تخاطر تركيا بخسارة أكثر من مليار دولار من الصادرات المحتملة بسبب هذا النقص الفني، فمثلا لم يتم الوفاء بعقد تصدير بقيمة 1.5 مليار دولار بين تركيا وباكستان لثلاثين مروحية هجومية، تم توقيعه في عام 2018 وبالتالي، تتطلع باكستان الآن إلى الصين لتحديث البنية التحتية الدفاعية التي فشلت تركيا في توفيرها.كما أدى اعتماد تركيا على المحرك الأمريكي إلى تأخيرات في إتمام عقد كبير آخر لدبابة القتال الرئيسية في تركيا، ألتاي، وهي أغلى دبابة قتال في العالم بسعر 13.75 مليون دولار، كما تعتمد تركيا على خبرة المحركات الألمانية لإنتاج هذه الدبابات لكن تحجب ألمانيا التكنولوجيا عن تركيا بسبب مخاوف سياسية.وبالمثل، فإن طائرة Akinci التركية بدون طيار تعتمد على المحركات التوربينية AI-450 الأوكرانية ومع ذلك، فإن أوكرانيا مترددة أيضًا في تبادل التكنولوجيا العسكرية مع تركيا، لذلك عرّضت مشكلة محركات تركيا للخطر عدة عقود بمليارات الدولارات وهي شهادة على المستوى العالي من التبعية الخارجية التي تحاول تركيا الهروب منها بشكل متناقض.على الرغم من أن تركيا تريد استخدام صناعة الأسلحة المحلية المتنامية لديها للتخلص من الحلفاء التقليديين، إلا أن الصناعة لا تزال تعتمد بشكل كبير على هذه الشراكات، وليس فقط عندما يتعلق الأمر بإنتاج المحركات.كذلك فإن أكبر سفينة حربية تركية - السفينة الهجومية البرمائية TCG Anadolu التي يبلغ وزنها 27000 طن - تعتمد على تصميم ألماني، ما يجعلها تواجه صعوبات في التشغيل، كما تعتمد محاولة تركيا لبناء طائرة مقاتلة محلية الصنع على شركة بريطانية قلصت جهود التعاون معها.وأشار كارنيجي إلى أن تركيا ستظل معتمدة على المساعدات التكنولوجية الأجنبية باهظة الثمن، سوف تتفاقم تكلفة هذه التبعية بسبب أزمة انخفاض قيمة العملة التركية. بالإضافة إلى ذلك منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، دبر أردوغان حملة تطهير واسعة النطاق لحركة غولن أدت إلى هجرة الأدمغة الوطنية كما تزايدت المحسوبية ومناخ الخوف السياسي، وفي العام الماضي وحده، هاجر 330 ألف شخص من تركيا.