وزير الصحة العماني يبحث مع نظيره البريطاني تطورات كورونا

بحث وزير الصحة العماني ‎الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني اللورد بيثيل، آخر المستجدات حول جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وما يتصل بالتعاون بين البلدين في سبيل توفير العلاج واللقاحات.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، السبت، أن الجانبين ناقشا دور منظمة الصحة العالمية في إدارة الجائحة وأهمية دعمها والتعاون معها.تجدر الإشارة إلى أن السلطنة كانت قد انضمت إلى تحالف اللقاح الدولي الذي تشرف عليه المنظمة، وتم الاتفاق على التنسيق بينها وبين المملكة المتحدة في هذا الشأن.