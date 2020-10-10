تايلاند: إصابات كورونا ترتفع لـ6 آلاف و634 حالة

أعلنت الحكومة التايلاندية، السبت، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكر المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد- 19)، في بيان أوردته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، أن الحالات الجديدة شملت مواطنين تايلانديين وأربع أجانب، وتم اكتشافهم جميعًا في الحجر الصحي بعد عودتهم البلاد.وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و634 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3445 حالة بينما لا يزال هناك 130 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.