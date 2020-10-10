جورجيا: 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في جورجيا، السبت، عن أنها سجلت 519 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 11 ألفًا و271 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة جورجيا توادي على موقعها الإلكتروني، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 6119 حالة بعد تسجيل 253 حالة تعافٍ جديدة.وبلغت حصيلة الوفيات 78 شخصًا بعد تسجيل ست حالات وفاة، بينما هناك 5074 حالة نشطة في البلاد.