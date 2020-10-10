بالصور.. الصدفة تجمع أماني السويسى وهايدى موسى برعاية «لايف ستايلز ستديوز»



وأعربت الفنانتان عن سعادتهما بهذا اللقاء الذي شهد الكثير من الحديث عن ذكريات كل منهما مع بداية انطلاقهما ببرنامج ستار أكاديمي وعن التعاون المثمر مع شركة لايف ستايلز ستديوز التي تبذل قصاري جهدها لظهور الاعمال الفنية بمستوى راق، ويحمل المزيد من الجودة ، كما أنها تعمل على تشجيع المواهب الحقيقية ،وإعطائهم فرصة حقيقية للظهور إلى الجمهور.



وأكدو في تصريحات صحفية اليوم أن المخرجة بتول عرفة تتمتع بقدر كبير من الخبرة والتركيز على كافة التفاصيل التي تضمن نجاح العمل ، وهو ما بدى ظاهراً بجميع الأعمال التي تقدمها ، والتي تلقى نجاحاً كبيرا.

أثناء الاجتماعات التي تجريها المخرجة بتول عرفة للتحضير لأعمالها الفنية الجديدة التي تتعاون فيها مع شركة لايف ستايلز ستديوز، التقت الفنانتان أماني السويسي وهايدي موسي بمحض الصدفة داخل مكتب عرفة بمنطقة المهندسين.