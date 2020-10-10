أرمينيا: 649 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، عن تسجيل 649 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 55 ألفًا و736 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة بأن أرمينيان الأرمينية على موقعها الإلكتروني، أنه تعافى أيضًا 243 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين 45 ألفًا و771 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 1016 شخصًا بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 303.