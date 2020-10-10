هشام عباس يشارك في بروفات حفل افتتاح أوليمبياد الطفل المصري

شارك الفنان هشام عباس في بروفات حفل افتتاح أوليمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبي بالمعادي الذي تنظم فعالياته وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وشارك عباس في البروفة استعدادًا لحفل الافتتاح المقررة إقامته مساء الإثنين المقبل بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط استعدادات قوية للخروج بحفل كبير يبهر الجميع.ومن المقرر أن تشارك كل من فرق طلائع شمال سيناء والإسكندرية والقاهرة والجيزة وبورسعيد في حفل الافتتاح.وشهدت التصفيات الإقليمية لأوليمبياد الطفل المصري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منافسة كبيرة بين الطلائع في كل محافظات الجمهورية على مدار الفترة الماضية.ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأوليمبياد الطفل انطلاقًا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدنية والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واعٍ وسليم صحيًا وبدنيًا.وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق شعلة أوليمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأوليمبي بالمعادي، وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات بهدف خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كل المحافظات.