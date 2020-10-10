إصابة العشرات خلال قمع الاحتلال لمهرجان بشمال القدس

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز، اليوم، إثر قمع الجيش الإسرائيلي لمهرجان ضد التطبيع في شمال القدس.وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي هاجم موقع المهرجان، وأطلق وابلًا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع الإصابات من بينهم أطفال.ودعت حركة «فتح» لمهرجان في قرية رافات شمال غرب القدس وفاء للأسرى.