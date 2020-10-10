مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر تسرب للغاز غربى الجزائر

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون اليوم السبت جراء انفجار إثر تسرب للغاز بولاية البيض الجزائرية (غرب).وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن تسرب الغاز أدى إلى تهدم منزل.من جهته، تقدم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم السبت بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات ضحايا الحادث.وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد أوفد الرئيس الجزائري بشكل عاجل وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والطاقة للوقوف على مخلفات الحادث الأليم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بالمتضررين.كما أمر الرئيس تبون وزير الداخلية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات عنه.