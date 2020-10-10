رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإيسيسكو» تعلن 2021 عامًا للمرأة تقديرًا لجهودها خلال جائحة كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:46 م
سالم بن محمد المالك
سالم بن محمد المالك
أ ش أ
طباعة
قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن المنظمة تعلن 2021 عامًا للمرأة، تقديرًا لجهودها وتعزيزًا لمكانتها ولما قدمته من تفان وجهود خلال جائحة "كوفيد- 19"، مشددًا على أنها ماضية في تحقيق مبدأ الإنصاف للمرأة في كل مواقع المسئولية بنسبة تبلغ حاليًا 45% من مجموع الهياكل والموظفين بها، ومستمرة في استقطاب الكفاءات النسائية المتميزة لمساواة النسبة.

جاء ذلك خلال كلمة المالك، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، الذي نظمته اليوم السبت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية، في مدينة الرباط، تحت شعار "مغرب التمكين للنساء والفتيات"، وترأسه الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، كما شارك فيه عن بُعد مجموعة من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة في عدد من الدول، وممثلين عن هيئات دولية ومغربية.

ودعا مدير(إيسيسكو) إلى بلورة رؤية استشرافية تجعل من النساء والفتيات خيارًا استراتيجيًّا ثابتًا في كل مشاريع التنمية المستدامة بدول العالم الإسلامي، وأن يتم تحديد مصطلح "التمكين" بشكل أدق، ومساهمة المرأة في بلورته بشكل تشاركي بما يبوئها المكانة المشرفة اللائقة بها، إذ إن المرأة ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

موضوعات متعلقة

«بعد رفض الحضن».. محمد الباز: صورة فتاة الإسكندرية «فرح» والدتها الأسوأ في 2020

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

«الرى» تعلن الاستنفار العام: نستعد لفيضان عالٍ يستمر لمنتصف نوفمبر

السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

image description

بـ11 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح منشآت تعليمية بالسنبلاوين

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو.. «صيد ثمين» في فلوريدا

تدريب كلاب هجينة فى روسيا على رصد الإصابات بكورونا

دراسة: نوع من النمل يكيف سلوكه لتفادي المخاطر

أطعمة تفاقم نزلات البرد يجب التخلي عنها

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
المزيد

الثقافة

القومي للترجمة يحتفل بيوم المترجم.. ويقدم خصمًا 50% على إصداراته

«35 شارع سلامه حى البغالة السيدة زينب».. هنا احترق قلب وقصائد توفيق الحكيم

معرض الإسكندرية للكتاب يتحدى كورونا فى زواره ومبيعاته

أسامة علي ماهر يكتب: هنا وهناك