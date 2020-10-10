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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الحرف اليدوية»: معرض تراثنا فرصة لتنشيط الأسواق بعد كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:18 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
دعاء أبو العزم
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قال هشام الجزار وكيل غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن غرفة الحرف اليدوية تشارك بالمعرض بحضور كافة الشركات.

وأضاف الجزار، لـ«الدستور» أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض هو انتصار القطاع وأهميته بين القطاعات، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس لتطوير قطاعات الحرف اليدوية كافة.

وأوضح وكيل غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات أن قطاع الحرف اليدوية تعرض لحالة ركود كانت لمدة 7 أشهر منذ بداية العام بسبب أزمة فيروس كورونا، ويعد المعرض هو الفرصة الوحيدة لتنشيط حركة الأسواق وتحريك الركود.

وأوضح أن كمية العارضين هذا العام أكبر بكثير، مقارنة بالعام الماضي كما أن كمية المنتجات المعروضة كبيرة جدًا بسبب وجود مخزون العام وتراجع في حركة البيع والشراء طوال العام، مضيفًا أن أسعار المنتجات بالمعرض تشهد تراجعًا ملحوظًا لجميع المعروضات، ما يشجع المواطنين على الشراء، داعيًا جميع المواطنين للمشاركة في المعرض ودعم الصناعة الوطنية ودعم المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن المعرض هذا العام مقام على مساحة أكبر من السنوات السابقة.

أضاف وكيل غرفة الحرف اليدوية أن هناك تسويقا للمعرض على أوسع نطاق، وتستهدف خلال السنوات المقبلة ضم أكبر عدد من الشركات الأجنبية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن تحول المعرض من معرض محلي إلي دولي بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصبح من أكبر المعارض الخاصة بالحرف اليدوية على مستوى العالم.

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