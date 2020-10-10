رتل عسكرى تركى جديد يدخل إدلب

دخل رتل عسكري تركي جديد، اليوم السبت، نحو منطقة خفض التصعيد، شمالي سوريا من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب يحوي آليات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7075 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.وأشار المرصد إلى أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10410 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.