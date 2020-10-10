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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في عيد ميلاده.. قصة غناء محمد منير بعد وفاة والدته بـ4 ساعات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:46 م
محمد منير
محمد منير
أمير محمد خالد
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يحتفل الكينج محمد منير، اليوم، بعيد ميلاده الـ66، ويعد "منير" من أهم المطربين في تاريخ مصر، فأعماله الغنائية والفنية شكلت وجدان أجيال عديدة.

بدأ مسيرته الغنائية نهاية السبعينيات، وسريعًا ما فرض شخصيته ولونه الغنائي، وأصبح له جمهور ينتظر جديده طوال الوقت.

تصل مسيرة محمد منير الغنائية لـ45 عاما، وخلال هذه الفترة لم يعرف جمهور الكينج أخباره إلا من خلال حفلاته وأغانيه فهو لم ينشغل بالظهور والتواجد على السوشيال ميديا أو الظهور الإعلامي إلا قليلًا، وبالتالي ترجم كل مشاعرة إلى غناء.

في أحد اللقاءات الإعلامية عندما وجه له سؤالا عن سبب ترسيخ كل شيء في حياته للغناء قال: "مفيش حد مبيحبش الغناء اللي بيبيع برتقال في الشارع بيحب الغناء المهندس بيحب الغنا".

وأضاف: "يوم لما ماتت أمي نسيت نفسي ومن الصبح مشغول ولما دخلت الحمام بعد 4 ساعات لاقيت نفسي بغني وتداركت في لحظة إني في حالة حزن ومينفعش أغني وتوقفت عن الغنا، لكن ما أجمل أن تختار مهنة فيها الإنسان الذي لا يعشق إلا الفرحة والفرحة مبتجيش إلا من الغنا أحيانا الحزن بيخرجني من النجاح والغنا لكن حتي الحزن الحل الوحيد ليه انك تغني".

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