الأمن والتعاون فى أوروبا تشيد بدور روسيا بوقف إطلاق النار فى قره باخ

رحّب رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، بدور روسيا في تنظيم المفاوضات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو، ونجاحها في وقف إطلاق النار.وجاء في بيان صدر عن الأمن والتعاون في أوروبا: "شدد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أهمية الاتفاق في موسكو لتبادل الأسرى والمعتقلين وجثث القتلى في قره باخ".أضاف:"جاء هذا الحدث استجابة لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموافقة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".ورحّب راما بدور روسيا في الدعوة إلى المفاوضات، التي عقدت بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السفير أندريه كاسبيرزيك.