رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن والتعاون فى أوروبا تشيد بدور روسيا بوقف إطلاق النار فى قره باخ

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:38 م
إطلاق النار في قاراباخ
إطلاق النار في قاراباخ
وكالات
طباعة
رحّب رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، بدور روسيا في تنظيم المفاوضات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو، ونجاحها في وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان صدر عن الأمن والتعاون في أوروبا: "شدد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أهمية الاتفاق في موسكو لتبادل الأسرى والمعتقلين وجثث القتلى في قره باخ".

أضاف:"جاء هذا الحدث استجابة لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموافقة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".

ورحّب راما بدور روسيا في الدعوة إلى المفاوضات، التي عقدت بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السفير أندريه كاسبيرزيك.

موضوعات متعلقة

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

«الرى» تعلن الاستنفار العام: نستعد لفيضان عالٍ يستمر لمنتصف نوفمبر

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

image description

بـ11 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح منشآت تعليمية بالسنبلاوين

image description

أنغام تتألق في حفل المنارة بحضور جماهيري كبير (صور)

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو.. «صيد ثمين» في فلوريدا

تدريب كلاب هجينة فى روسيا على رصد الإصابات بكورونا

دراسة: نوع من النمل يكيف سلوكه لتفادي المخاطر

أطعمة تفاقم نزلات البرد يجب التخلي عنها

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

القومي للترجمة يحتفل بيوم المترجم.. ويقدم خصمًا 50% على إصداراته

«35 شارع سلامه حى البغالة السيدة زينب».. هنا احترق قلب وقصائد توفيق الحكيم

معرض الإسكندرية للكتاب يتحدى كورونا فى زواره ومبيعاته

أسامة علي ماهر يكتب: هنا وهناك