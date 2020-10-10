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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مساعدات أوروبية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:50 م
ساعدات أوروبية للمتضريين
ساعدات أوروبية للمتضريين من السيول
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وصلت إلى الخرطوم اليوم السبت، طائرة أوروبية تحمل مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات، مقدمة من مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية في السودان.

وكان فى استقبال الطائرة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني محمد الشابك، وعدد من المسئولين بمكتب الاتحاد الأوروبي بالسودان.

وقال الشابك، إن الطائرة تحمل 120 طنا من المساعدات، سيتم تخصيصها لدعم أربع ولايات، هي: الخرطوم والجزيرة ونهر النيل (وسط)، وسنار (شرق)، مشيدا بالدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال ويم فرانسن مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في السودان، إن هذا الدعم هدفه مساعدة المتأثرين بالفيضانات في تلك الولايات.

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