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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان دعم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:49 م
محمد اشتية
محمد اشتية
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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.

وشدد اشتية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات الفلسطينية من خلال إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، إضافة لضمان مشاركة أهلنا في القدس في العملية الانتخابية، سواء بالترشح أو التصويت.

وثمن تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية والدعم السياسي لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فضلا عن مناقشة ترتيبات اجتماع المانحين المقبل.

ومن جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي عدم وجود أي توجه لوقف أو تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، مشددا على دعم الاتحاد الأوروبي التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، ومن ضمنها القدس الشرقية، واستعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.

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