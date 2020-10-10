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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد نجاتي ضيف شرف في فيلم الرعب «هانوفيل»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:14 م
محمد نجاتي
محمد نجاتي
حسن أمين
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تعاقد كل من المنتج المنفذ فائق عبد المجيد، والمنتج الفني عماد شحاتة، مع الفنان محمد نجاتي على الاشتراك بفيلم "هانوفيل" للمخرج أشرف فاروق كضيف شرف بالفيلم.

وأكد القائمون على العمل أن اشتراك "نجاتي" بالفيلم يعد إضافة حقيقية لكل العاملين به، ومن المقرر أن ينتهي التصوير الداخلي للفيلم خلال الفترة القادمة.

"هانوفيل" من المقرر أن تصنيفه كواحد من أفلام الرعب المصرية، والتي تتميز بطابع خاص عن نظيرتها الأجنبية، لكونها واقعية أكثر من غيرها، وهو ما يدخل المشاهد فى أجواء الفيلم سريعا.

يشارك في الفيلم كل من الفنان حسني شتا، الفنانة إلهام عبد البديع، الفنانة هاجر الشرنوبي، الفنان جميل برسوم، الفنانة هناء الشوربجي والفنانة انتصار.

الفيلم من إنتاج شركة "جو بروداكشن" للمنتجين عبد الإله عبد المجيد، ولاء عبد المجيد ومنتج منفذ فايق عبد المجيد، ويتكون فريق العمل من المنتج الفني عماد شحاتة ومدير التصوير أسامة بركات، مهندس ديكور وائل عبد الله مخرج منفذ أحمد الليثي.

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