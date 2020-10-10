معارض تركي: أردوغان زار قطر لطلب أموال

اعتبر الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا فائق أوزتراك، السبت، أن الغرض من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر، هو طلب المال، بسبب ضائقته المالية.وقال «أوزتراك» وفقا لصحيفة زمان التركية: «كلما حطم الدولار أرقاما قياسية هرع أردوغان إلى قطر بسرعة قصوى، لكن لا بد أن يعلم أن الذي يتلقي أموالا من الخارج يتعود على تلقى الأوامر أيضا، لذا نرى أن أمير قطر بات ينظر إلى أردوغان بدونية كلما طلب منه الأموال».ولفت «أوزتراك» إلى أن مواضع ضعف أردوغان تجعل الدولة التركية مفتوحة لممارسة الدول الأخرى الضغوط عليها وابتزازها.وفي السياق، أعاد أوزتراك للأذهان اضطرار أردوغان إلى إطلاق سراح الراهب الأمريكي برانسون عندما لوحت واشنطن بفرض عقوبات على بنك تركي حكومي متهم بخرق العقوبات على إيران، وذلك على الرغم من أن أردوغان أكد أن الراهب تعاون مع مدبري الانقاب وأنه لن يسمح بمغادرته تركيا مهما حدث.