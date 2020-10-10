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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:29 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السبت، الدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لبحث ومناقشة سبل دعم الحركة الثقافية بالمحافظة ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" لتطوير الحرف المصرية والحفاظ عليها من الاندثار.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى محمد نبيل، مدير إقليم وسط الصعيد الثقافى وضياء مكّاوي، مدير عام ثقافة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لورش عمل المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" التي أطلقتها القيادة السياسية؛ بهدف تطوير الحرف المصرية والحفاظ على بعض الحرف التي أوشكت على الاندثار فضلًا عن إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، مشيدًا بدور ثقافة أسيوط في دعم المواهب الشبابية فى مختلف مجالات الفنون والثقافة، مشيدًا بورش مشروع "ابدأ حلمك" التى يشارك بها الشباب والأطفال ويتم تدريبهم على فنون المسرح والغناء والتمثيل والمواهب المختلفة وصقل مواهبهم وخبراتهم، وذلك تحت إشراف العديد من الفنانين والأدباء، مثمّنًا دور قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لرعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأوضح عواد أن مديرية ثقافة أسيوط أطلقت العديد من الأنشطة الثقافية والفعاليات خلال الأشهر الماضية خاصة الفعاليات أونلاين، وحصدت خلالها المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى اهتمام وزارة الثقافة والهيئة بالمبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، نظرًا لأهميتها فى تطوير الحرف التراثية والاهتمام بها وتدريب الشباب عليها وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

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