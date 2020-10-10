وفاة ممرض بمستشفى كفرالشيخ العام بكورونا

لقي أحمد العدوي، الممرض عمليات بمستشفى كفرالشيخ العام، مصرعه متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي كان أصيب به قبل أيام.وأكد مصدر بالمستشفى، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الممرض المذكور قد توفي اليوم السبت، حيث كان يتلقى العلاج اللازم بالمستشفى، ولكن مع حدوث مضاعفات له تمكن الفيروس منه وتوفاه الله.وأضاف المصدر أن عمليات التعقيم داخل المستشفي تجرى على قدم وساق مع اتباع كل الإجراءات والاشتراطات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن توافر كل مستلزمات الوقاية اللازمة للطاقم الطبي وكل العاملين بالمستشفى من أجل سلامتهم.