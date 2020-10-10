بوتاس يتفوق على هاميلتون في التجربة الرسمية لجائزة إيفل الكبرى لـ«فورمولا1-»

حسم فالتيري بوتاس انطلاقه من المركز الأول في سباق جائزة إيفل الكبرى المقرر، غدا الأحد، على مضمار توربرجرينج بألمانيا ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، بعدما سجل أفضل زمن اليوم السبت في التجارب الرسمية التأهيلية متفوقا على النجم البريطاني لويس هاميلتون زميله بفريق مرسيدس.وحقق بوتاس أفضل زمن للفة على مضمار توربرجرينج البالغ طوله 5148 كيلو مترا مسجلا دقيقة واحدة و269ر25 ثانية، لينطلق من المركز الأول للمرة الثالثة هذا الموسم والرابعة عشر في مسيرته.وجاء هاميلتون في المركز الثاني بفارق 256ر0 ثانية وتلاه ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث بفارق 293ر0 ثانية.وخرج نيكو هيلكنبرج، الذي سيحل مكان لانس سترول في قيادة سيارة ريسينج بوينت خلال السباق، من الجولة الأولى بالتجارب الرسمية وسينطلق غدا من المركز الأخير.وفي حالة فوز هاميلتون بسباق الغد، سيرفع رصيده من الانتصارات في سباقات فورمولا1- إلى 91 وسيعادل بذلك الرقم المسجل باسم لاسطورة الألماني مايكل شوماخر.