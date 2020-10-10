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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تشغيل جهازين جديدين لأشعة الرنين المغناطيسى بمستشفى السويس العام

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:49 م
الرنين المغناطيسي
الرنين المغناطيسي
كريم أنور
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أعلن وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور أحمد البرعي، عن تشغيل جهازين جديدين لأشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى السويس العام.

وقال البرعي، إنه في إطار التطوير المستمر والسعي الدائم لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى السويس العام وفي إطار رفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، فقد تم التعاقد مع الدكتور رجب هاني محمد أستاذ الأشعة التشخيصية بقصر العيني لتشغيل جهازين رنين مغناطيسي لاستقبال المرضى والحجز يوميًا حتى الساعة ٢ ظهرا.

يأتي ذلك بعد اعتماد قسم الجراحة بالمستشفى العام ضمن برنامج الزمالة المصرية، خلال زيارة اللجنة الوزارية المسئولة عن تقييم المستشفيات واعتمادها ببرنامج الزمالة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن قسم الجراحة سوف يشهد طفرة جديدة ومزيد من التطور في جميع الأقسام بالمستشفى والذي بدوره يصب في مصلحة المريض ومتلقي الخدمة خلال الأيام القادمة.

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