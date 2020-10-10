القومي للترجمة يحتفل بيوم المترجم.. ويقدم خصمًا 50% على إصداراته

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الخميس المقبل، بيوم المترجم، والذي يوافق ذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي رائد الترجمة والتنوير في العصر الحديث، بحضور وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم.تبدأ الفعاليات في تمام الخامسة مساءً بكلمة المترجم محمد عناني، ثم كلمة الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، ثم كلمة وزيرة الثقافة.تبدأ بعد ذلك مراسم توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي، ويتسلمها كل من: الدكتور حسن نصرالدين الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي، مارك جمال الفائز بجائزة الشباب للترجمة، والدكتور رءوف وصفي الفائز بجائزة الثقافة العلمية.الندوة الرئيسية ليوم المترجم هذا العام، والتي تبدأ الساعة ٥:٤٥ مساءً تأتي للاحتفال بالكتاب الفائز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة "تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس حتى اليوم"، من تأليف روجيه جوانت داجنت، وتقام الندوة بحضور كل من: مترجم الكتاب الدكتور حسن نصرالدين الأستاذ بكلية الاّثار جامعة القاهرة، الدكتور أحمد درويش الناقد الأدبي والأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، الدكتور السيد فليفل عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية السابق والدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، وتقام جميع الفعاليات بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.كما يقدم المركز القومي للترجمة احتفالًا بهذه المناسبة تخفيضات 50% على جميع الإصدارات.وعلى هامش الاحتفالية؛ يقدم المركز حفلة توقيع كتاب "صناعة التراث في مصر والسودان" في تمام الساعة 12 ظهرًا، بحضور مترجمة الكتاب الدكتورة نجوى حسن، وفي الساعة الرابعة والنصف عصرًا يقدم المركز حفل توقيع كتاب "تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس حتى اليوم" بحضور مترجم الكتاب الدكتور حسن نصرالدين، وذلك بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة.