«جيش الخراب».. جنود أردوغان يقطعون المياه عن مليون سوري

لا يدخل الجيش التركي أي بلد إلا ويحل بها الخراب، خاصةً أنه يتعاون مع الجماعات الإرهابية لاحتلال الأراضي والاستيلاء على الثروات الموجودة بها.ولم يسلم أهالي مدينة «الحسكة» شمال سوريا من اعتداءات الجيش التركي، فبجانب القصف العشوائي للمدنيين والمستشفيات والقوافل الطبية وعدم إدخال الكثير من المساعدات، قطع جنود أرودوغان المياه عن حوالي مليون مواطن سوري.وقطع الجيش التركي المياه عن محطة «علوك» الرئيسية في مدينة الحسكة السورية وما حولها أكثر من 16 مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ويمنع العاملين من الدخول إليها، كما أن مدة قطع المياه تتراوح ما بين أسبوع و20 يومًا أو عدة أسابيع.ولم يخش الجيش التركي من مساهمته في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واستمر في قطع المياه عن مدينة الحسكة و10 قرى مجاورة في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنيين السوريين لها من أجل النظافة الشخصية وحماية أنفسهم من العدوى.ويستخدم الجيش التركي إيقاف محطة المياه الرئيسية داخل مناطق الشمال السوري، كعقاب ضد المواطنين الرافضين للوجود التركي هناك.ومحطة مياه «علوك» هي المصدر الوحيد للمياه لمدينة «الحسكة» والأرياف التي تحيطها، وكذلك التجمعات المأهولة بالسكان السوريين، في بلدات الهول وتل تمر، ومخيمات العريشة، وتوينة، والهول.